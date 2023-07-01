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Пинежанину предъявили обвинение в "неосновательном обогащении"

По результатам проверки Пинежским районным прокурором материалов уголовного дела по заявлению гражданина о хищении с его банковского счета денежных средств путем криминального использования информационно-телекоммуникационных технологий установлены основания для судебной защиты его нарушенных прав.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлена личность владельца банковского счета, на оторые потерпевшая перевела принадлежащие ей денежные средства.

В силу действующего гражданского законодательства лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  – неосновательное обогащение.

В целях защиты имущественных прав потерпевшей, относящейся к социально незащищенной категории граждан, прокурором района мировому судье судебного участка Красногорского судебного района Московской области направлено исковое заявление о взыскании в ее пользу с владельца счета неосновательного обогащения в размере 42 360 рублей.

Ответчик в судебном заседании доказательств, свидетельствующих о том, что неосновательное обогащение не подлежит возврату и получено им законно, не представил.

Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. 

Судебное постановление вступило в законную силу.

24 август 14:20 | : Происшествия

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