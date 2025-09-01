Пенсионерке из Поморья пришли похищенные деньги из Перьми

Прокуратурой Коношского района в рамках осуществления надзора за ходом расследования уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в отношении пенсионерки установлены основания для обращения в суд для защиты прав потерпевшей.

Выявлено, что неизвестные лица в ходе общения с пенсионеркой в интернет-мессенджере, представившись сотрудниками налоговых органов, убедили ее осуществить перевод денежных средств в размере 240 тыс. рублей на так называемый безопасный счет.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Личность владельца банковского счета, на которой потерпевшая перевела свои денежные средства, установлена. Им оказался житель г. Перми.

В целях защиты имущественных прав потерпевшей прокуратура района направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Решением Кировского районного суда г. Перми требования прокуратуры удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскано 240 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

