Мошенник из Оренбуржья опустошил счет пенсионерки из Пинеги

Абдулинским районным судом Оренбургской области удовлетворен иск прокуратуры Пинежского района в интересах 63-летней пенсионерки о взыскании неосновательного обогащения в размере 300 тыс. рублей.

Прокуратурой в ходе проверки возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовного дела установлено, что злоумышленник убедил потерпевшую перевести денежные средства в общей сумме 300 тыс. рублей через банкомат на якобы безопасный счет.

Исковые требования прокурором предъявлены к установленному в ходе расследования уголовного дела владельцу банковского счета, на который переведены денежные средства.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, с владельца банковского счета взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 300 тыс. рублей в пользу пенсионерки.