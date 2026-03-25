Директор архангельского АНО от образования присвоила доверенные ей деньги

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одной из автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования по обвинению в присвоении вверенного ей имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что в период с 29.03.2023 по 11.12.2024 обвиняемая без распоряжения работодателя (министерства образования) на право получения стимулирующей выплаты к заработной плате, необоснованно получила, то есть похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в размере более 500 тыс. рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядилась в личных целях, причинив бюджету области имущественный ущерб.

Вину обвиняемая не признала, пояснив, что действовала в рамках своих полномочий.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

17 апрель 08:50 | Происшествия

