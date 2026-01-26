Жительница Архангельска делала гешефт на ритуальных услугах

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего менеджера по продажам ООО «Ритуальные услуги», 38-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

По версии следствия обвиняемая с 26.07.2024 по 31.10.2024, исполняя обязанности кассира и бухгалтера офиса продаж, выполняя административно-хозяйственные функции и являясь материально ответственным лицом, путем присвоения похитила вверенные ей Обществом денежные средства в крупном размере на общую сумму 716 140 рублей.

Денежные средства были получены от 15 граждан в качестве оплаты за предоставленные Обществом услуги и товары по изготовлению памятников и их монтажу, а также по предоставлению иных услуг по облагораживанию мест захоронения.

Кроме того, в ноябре 2024 года женщина, уволившись из Общества, получила от жителя г. Оренбурга по ранее заключенному ею договору купли-продажи, денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, денежные средства в кассу и на расчетный счет Общества не внесла и вносить не намеревалась.

Вину обвиняемая признала лишь в части похищенных сумм, ущерб Обществу и потерпевшему не возместила.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.