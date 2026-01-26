Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Архангельска делала гешефт на ритуальных услугах

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего менеджера по продажам ООО «Ритуальные услуги», 38-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). 

По версии следствия обвиняемая с 26.07.2024 по 31.10.2024, исполняя обязанности кассира и бухгалтера офиса продаж, выполняя административно-хозяйственные функции и являясь материально ответственным лицом, путем присвоения похитила вверенные ей Обществом денежные средства в крупном размере на общую сумму 716 140 рублей.

 Денежные средства были получены от 15 граждан в качестве оплаты за предоставленные Обществом услуги и товары по изготовлению памятников и их монтажу, а также по предоставлению иных услуг по облагораживанию мест захоронения.

Кроме того, в ноябре 2024 года женщина, уволившись из Общества, получила от жителя г. Оренбурга по ранее заключенному ею договору купли-продажи, денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, денежные средства в кассу и на расчетный счет Общества не внесла и вносить не намеревалась. 

Вину обвиняемая признала лишь в части похищенных сумм, ущерб Обществу и потерпевшему не возместила.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 март 14:30 | : Скандалы

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (93)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20