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Полицейские Плесецка прищучили гаражного воришку

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 37-летний нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель поселка Плесецк.  

По имеющейся информации, в вечернее время злоумышленник сорвал навесной замок с двери гаража, проник внутрь и забрал самое ценное, что нашел – четыре колеса. Однако, не рассчитав своих сил, он не смог далеко унести похищенное и спрятал все за одним из соседних гаражей, надеясь забрать все чуть позже.

Вернувшись спустя какое-то время за добычей, подозреваемый услышал, как владелец гаража вызывает сотрудников полиции. Испугавшись, мужчина убежал.

Похищенные колеса были обнаружены прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой, а вскоре был задержан и сам злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ведется следствие.

01 ноябрь 10:24 | : Происшествия

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