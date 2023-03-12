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Северодвинский безработный нагло тырил алкоголь на глазах у всего магазина

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась сотрудник магазина, расположенного на улице Серго Орджоникидзе. По словам заявительницы, на глазах у продавцов один из посетителей похитил из торгового зала алкогольную продукцию. Работники магазина попытались остановить злоумышленника, но он скрылся.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий мужчина 1986 года рождения. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным службам. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.

 

12 апрель 16:48 | : Происшествия

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