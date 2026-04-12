В НАО пожилые супруги пошли на преступление ради извращенца-сына

Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал семейную пару – 67-летнего мужчину и 64-летнюю женщину виновными по ч. 3 ст. 30 п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Судом установлено, что осужденные в июле 2024 года обратились к своему родственнику с просьбой помочь изменить их сыну наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, назначенное 24.07.2024 Нарьян-Марским городским судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, на более мягкое при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Родственник сообщил осужденным, что для изменения приговора необходимо дать взятку должностным лицам прокуратуры и суда в размере 500 тыс. рублей, согласившись лично передать деньги.

Осужденные собрали указанную сумму и отдали ее посреднику, который потратил денежные средства по своему усмотрению, изначально не имея намерения их кому-либо передавать, дача взятки не была доведена до конца по независящим от виновных обстоятельствам.

Приговором суда с учетом признания вины, возраста и состояния здоровья, осужденным назначено наказание каждому по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Сумма взятки конфискована судом в доход государства.