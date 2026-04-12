Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В НАО пожилые супруги пошли на преступление ради извращенца-сына

Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал семейную пару – 67-летнего мужчину и 64-летнюю женщину виновными по ч. 3 ст. 30 п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Судом установлено, что осужденные в июле 2024 года обратились к своему родственнику с просьбой помочь изменить их сыну наказание в виде реального лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, назначенное 24.07.2024 Нарьян-Марским городским судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, на более мягкое при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. 

Родственник сообщил осужденным, что для изменения приговора необходимо дать взятку должностным лицам прокуратуры и суда в размере 500 тыс. рублей, согласившись лично передать деньги. 

Осужденные собрали указанную сумму и отдали ее посреднику, который потратил денежные средства по своему усмотрению, изначально не имея намерения их кому-либо передавать, дача взятки не была доведена до конца по независящим от виновных обстоятельствам.

Приговором суда с учетом признания вины, возраста и состояния здоровья, осужденным назначено наказание каждому по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

Сумма взятки конфискована судом в доход государства.

16 апрель 10:55 | : Происшествия

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (207)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20