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Архангелогородец был посредником во взятках между гайцами и дальнобойщиками

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным индивидуального предпринимателя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия).

Установлено, что подсудимый в период с 01.01.2022 по 31.05.2023 выступал в качестве посредника в передаче взяток инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску через  субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся перевозкой грузов, взятки в значительном и крупном размерах за организацию беспрепятственного прохождения большегрузных и негабаритных транспортных средств, следующих с нарушениями правил перевозки грузов, без привлечения к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Также, индивидуальный предприниматель лично передавал взятки инспекторам ГИБДД в значительном размере и за совершение заведомо незаконных действий и бездействия.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УМВД России по Архангельской области. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком  3 года со штрафом в размере 1 млн рублей.

По девяти эпизодам преступлений, предусматривающих посредничество при передаче взяток, суд применил ч. 2 ст. 28 УПК РФ и в связи с активным способствованием раскрытию и пресечению преступлений прекратил производство. 

(фото с https://florcvet.ru) 

09 июль 14:47 | : Происшествия

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