Архангельские следователи раскрутили громкое дело о крупной взятке

Ломоносовский районный суд г. Архангельска вынес приговор руководителю обособленного подразделения в Ярославле акционерного общества «Российский Аукционный Дом» и директора Уральского филиала этого акционерного общества виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Установлено, что осужденные, действуя в интересах представляемого ими юридического лица, с 23.08.2022 по 01.06.2023 передали взятку через посредника в сумме более 1,5 млн рублей через заключение фиктивного агентского договора между АО «Российский Аукционный Дом» и индивидуальным предпринимателем.

Денежные средства по этому договору, поступающие на банковский счет предпринимателя, им обналичивались для передачи должностному лицу Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий за совершение действий в интересах взяткодателей и представляемого ими юридического лица.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинения, осужденным назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 4-кратного размера взятки на сумму 6 млн рублей каждому.

Арест на имущество осужденных сохранен целях исполнения приговора.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.