Житель Няндомы опрометчиво дал взятку чиновнику

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя Няндомского округа виновным по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Установлено, что подсудимый дал взятку должностному лицу – начальнику отдела МАУ «РКЦ ЖКХ» администрации Няндомского муниципального округа, за совершение незаконных действий в виде проставления в табелях учета рабочего времени заведомо недостоверных сведений об отбытии им (осужденным)  обязательных работ, назначенных в качестве уголовного наказания, а также за бездействие, выразившееся в несообщении в филиал по Няндомскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области о злостном уклонении от отбывания обязательных работ. 

С учетом предыдущего приговора суда, подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, со штрафом  в размере 150 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8  месяцев 24 дня. 

27 январь 15:56

