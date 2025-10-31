Супруги из НАО хтели откупить сына от тюрьмы и попали на афериста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении супругов из города Нарьян-Мара, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), и их знакомого, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 года житель Ненецкого автономного округа ввел в заблуждение супружескую пару, убедив их, что может повлиять на исход судебного рассмотрения уголовного дела по обвинению их сына в совершении особо тяжкого преступления. Подозреваемые передали ему около полумиллиона рублей, якобы предназначавшихся в качестве взятки должностным лицам за совершение заведомо незаконных действий. При этом фигурант присвоил полученные от супругов денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭПиПК УМВД России по НАО.

Подозреваемые дали признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дела приняты к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.