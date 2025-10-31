Вверх
В НАО перед судом предстанут супруги, пытавшиеся дать взятку за отмену приговора сыну

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа направила в суд уголовное дело в отношении жителей Нарьян-Мара. Супружеская пара обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере должностным лицам правоохранительных органов и суда.

Как установило следствие, в июле 2024 года, после того как их сын был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, обвиняемые решили добиться изменения приговора. Они обратились к родственнику с просьбой помочь через апелляцию заменить реальный срок на условный.

Этот родственник, выступая в роли посредника, заявил, что для положительного исхода необходимо передать 500 тысяч рублей представителям прокуратуры и суда. Сам он не планировал передавать деньги адресатам, а намеревался присвоить их. Супруги собрали требуемую сумму и передали посреднику, который потратил средства на личные нужды. Таким образом, дача взятки не была завершена по не зависящим от заказчиков обстоятельствам.

В отношении самого посредника также утверждено обвинительное заключение — его действия квалифицированы как мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Уголовные дела направлены в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу. За покушение на дачу взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Посреднику за мошенничество может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы.

03 февраль 13:31 | : Происшествия

