Сюжет "Один дома" в Вельске закончился трагедией

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту пожара, в котором погиб ребенок.

По предварительной информации 15.04.2026 в частном доме по                            ул. Нечаевского в г. Вельске произошел пожар, в результате которого погиб                    5-летний мальчик, находившийся в доме один без присмотра взрослых.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Вельского района Евгений Ермошко.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

15 апрель 16:03 | : Происшествия

Главные новости


Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"
Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Деньги


все материалы
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

