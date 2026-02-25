Сюжет "Один дома" в Вельске закончился трагедией

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту пожара, в котором погиб ребенок.

По предварительной информации 15.04.2026 в частном доме по ул. Нечаевского в г. Вельске произошел пожар, в результате которого погиб 5-летний мальчик, находившийся в доме один без присмотра взрослых.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Вельского района Евгений Ермошко.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.