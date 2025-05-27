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В Архангельске от удара током погиб подросток

Прокуратурой г. Архангельска организована проверка по факту гибели                            9-летнего подростка в трансформаторной подстанции в Ломоносовском округе.

По предварительной информации ребенок, находясь в трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Котласская, д. 11, стр. 1, задел рукой провод воздушной линии электропередачи, находящийся под напряжением, в результате чего получил электротравму и скончался. 

Прокуратурой города в ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе причины нахождения ребенка в трансформаторной подстанции, дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов по обеспечению безопасности граждан на объектах электроснабжения, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в сфере предупреждения детской безнадзорности, организации занятости детей.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

27 май 15:55 | : Происшествия

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