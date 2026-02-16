Вверх
Северодвинский школьник выпал со второго этажа альма-матер

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту падения учащегося со второго этажа здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» в г. Северодвинске.  

По предварительным данным несовершеннолетний получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинскую организацию областного центра.

На место происшествия выехал прокурор г. Северодвинска Игорь Федоровцев.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения, а также полноте мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


