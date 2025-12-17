Пожар в Вельске привлек внимание районной прокуратуры

Прокуратурой Вельского района организована проверка по факту пожара в многоквартирном жилом доме № 83 на улице Революционной в городе Вельске.

По предварительной информации в одной из квартир деревянного дома произошло возгорание, в результате которого последовало обрушение кровли. Несмотря на то, что данный дом 22.12.2021 признан аварийным и подлежащим сносу, фактически он не расселен.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления и управляющей компании жилищного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений, достаточности принимаемых мер по профилактике пожаров.

На место происшествия выехал прокурор Вельского района Дмитрий Герасимов.

В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении жильцам маневренного жилья. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.