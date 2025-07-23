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Проверяются обстоятельства трагической гибели ребенка в Северодвинске

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту падения в г. Северодвинске 3-годовалого ребенка из окна жилого помещения, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома. 

Мальчика госпитализировали в медицинскую организацию, где он скончался. 

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также своевременности и достаточности оказанной  медицинской помощи ребенку.

Рассматривается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

23 июль 08:43 | : Происшествия

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