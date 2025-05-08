Пожар на окраине Архангельска спровоцировал взрыв бытового газа

По предварительной информации в одной из квартир на втором этаже деревянного многоквартирного жилого дома по ул. 100-й Дивизии в г. Архангельске произошло возгорание, после чего последовал взрыв бытового газа и обрушение кровли, в результате которого погибли мужчина, 1951 г.р., и женщина, 1958 г.р., мужчина 1987 г.р. был госпитализирован.

Как мы сообщали ранее , по данному факту в следственном отделе по Исакогорскому округу г. Архангельск СУ СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение должностными лицами органа местного самоуправления и управляющей компании законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.