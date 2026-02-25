Два архангельских пацана стали рецидивистами

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим ранее судимым за угоны жителям областного центра в возрасте 17 и 18 лет. Они признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), один из них также осужден по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 29 марта 2025 года осужденные, которые на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, угнали автомобиль марки «ВАЗ-21074» от дома по улице Галушина в городе Архангельске и катались на нем по улицам города.

В ночь на 13 апреля 2025 года они же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в салон автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного у дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, запустили двигатель и прокатились на машине, пока не заглох двигатель. Затем они проникли в салон автомобиля марки «ЛАДА-213100», на котором доехали до города Северодвинска. В процессе угона они заехали на заправочную станцию, один из них заправил машину на 4798 рублей, сел за руль и скрылся с территории станции без оплаты залитого в бак топлива. Во время движения осужденных заметили сотрудники полиции и потребовали остановиться, но несовершеннолетние продолжили движение. В результате преследования угнанное транспортное средство было остановлено, обвиняемых при попытке скрыться задержали полицейские.

На период следствия в отношении несовершеннолетних, которые совершили угоны, будучи осужденными к условному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они дали признательные показания и возместили имущественный ущерб.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска им по совокупности преступлений и приговоров назначены наказания в виде 4 лет и 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и колонии общего режима.

