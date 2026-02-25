Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два архангельских пацана стали рецидивистами

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим ранее судимым за угоны жителям областного центра в возрасте 17 и 18 лет. Они признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), один из них также осужден по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 29 марта 2025 года осужденные, которые на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, угнали автомобиль марки «ВАЗ-21074» от дома по улице Галушина в городе Архангельске и катались на нем по улицам города. 

В ночь на 13 апреля 2025 года они же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в салон автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного у дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, запустили двигатель и прокатились на машине, пока не заглох двигатель. Затем они проникли в салон автомобиля марки «ЛАДА-213100», на котором доехали до города Северодвинска. В процессе угона они заехали на заправочную станцию, один из них заправил машину на 4798 рублей, сел за руль и скрылся с территории станции без оплаты залитого в бак топлива. Во время движения осужденных заметили сотрудники полиции и потребовали остановиться, но несовершеннолетние продолжили движение.  В результате преследования угнанное транспортное средство было остановлено, обвиняемых при попытке скрыться задержали полицейские.

На период следствия в отношении несовершеннолетних, которые совершили угоны, будучи осужденными к условному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они дали признательные показания и возместили имущественный ущерб.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска им по совокупности преступлений и приговоров назначены наказания в виде 4 лет и 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и колонии общего режима. 

(фото с https://avatars.dzeninfra.ru)

15 апрель 10:01 | : Происшествия

Главные новости


Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"
Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (195)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20