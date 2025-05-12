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Подростки из Плесецкого округа угнали старый автомобиль

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 14-летним жителям Плесецкого района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 30 августа 2024 года в поселке Савинский несовершеннолетние осужденные открыли окно, а через него водительскую дверь и проникли в салон автомобиля «ВАЗ-2106». Они совершили угон, запустив двигатель транспортного средства и управляя им на улицах поселка, пока во время движения не заблокировалось рулевое колесо. Не справившись с управлением, они наехали на кусты, после чего скрылись с места преступления.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия фигуранты признали свою вину и пояснили следователю, что взяли чужую машину, чтобы добраться до посёлка Емца. 

Приговором Плесецкого районного суда несовершеннолетним назначено наказание в виде штрафа.

 

20 июнь 11:58 | : Происшествия

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