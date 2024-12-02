Молодых ухарей из Архангельска осудили за угоны

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям областного центра в возрасте от 16 до 19 лет. Двое несовершеннолетних признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), взрослый соучастник, ранее судимый за кражу и угон, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 и ч.1 ст.158 УК РФ (два эпизода краж).

Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2023 года один из осужденных через незапертую крышку багажника проник в салон автомобиля «ВАЗ-2104120», припаркованного у жилого дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, и попытался запустить двигатель автомобиля посредством замыкания проводов. Завести двигатель не получилось, поэтому он договорился с несовершеннолетними соучастниками угона, что он будет управлять автомобилем, а они его толкать. Покататься на транспортном средстве осужденные не смогли, так как их действия пресек владелец машины.

2 марта 2024 года вечером несовершеннолетние осужденные через незапертые двери проникли в салон автомобиля «LADA 213100», припаркованного у дома на Ленинградском проспекте в городе Архангельске, и совершили его угон, запустив двигатель транспортного средства и по очереди управляя им на улицах города.

Совершеннолетний осужденный в ночь на 25 июля 2023 года на вышеуказанном проспекте тайно похитил чужой скутер стоимостью 27 тысяч рублей, запустив двигатель путем смыкания проводов замка зажигания и скрывшись на нем с места преступления. Затем незаконно проник в чужой автомобиль и из салона похитил автомагнитолу и аккумуляторную батарею. С похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия несовершеннолетние осужденные признали свою вину в угонах и пояснили следователю, что просто хотели покататься.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска несовершеннолетним осужденным назначено наказание в виде условного лишения свободы, ранее судимому 19-летнему жителю областного центра- в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.