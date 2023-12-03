Юные шалопаи из поселка Савинский наураганили на угнанной машине

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям поселка Савинский в возрасте от 14 до 16 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 июля 2023 года в поселке Савинский несовершеннолетние осужденные через незапертую водительскую дверь проникли в салон автомобиля «ВАЗ-2101» и совершили его угон, запустив двигатель транспортного средства и по очереди управляя им на улицах поселка, допустив наезд на забор палисадника. Затем на угнанном автомобиле они уехали в соседнюю деревню, где на следующий день транспортное средство с небольшими механическими повреждениями было обнаружено владельцем.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые пояснили следователю, что прокатились на угнанном автомобиле, наехали на ограду, после чего машину оставили в лесном массиве.

В ходе судебного заседания они также признали свою вину.

В отношении 15-летнего подростка, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, на период следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Плесецкого районного суда 15-летнему юноше назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей, остальным соучастникам преступления- в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.