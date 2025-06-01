Несовершеннолетние угонщики из Архангельска ответят за содеянное в суде

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух ранее судимых за угоны 17-летних жителей областного центра в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), один из них также обвиняется по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

Следствием установлено, в ночь на 29 марта 2025 года несовершеннолетние угнали автомобиль марки «ВАЗ-21074» у дома по улице Галушина в городе Архангельске и катались на нем по улицам города.

В ночь на 13 апреля 2025 года они же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в салон автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного у дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, запустили двигатель и прокатились на машине, пока не заглох двигатель. Затем они проникли в салон автомобиля марки «ЛАДА-213100», на котором доехали до города Северодвинска. В процессе угона они заехали на заправочную станцию, один из них заправил машину на 4798 рублей, сел за руль и скрылся с территории станции без оплаты залитого в бак топлива. Во время движения обвиняемых заметили сотрудники полиции и потребовали остановиться, но несовершеннолетние продолжили движение. В результате преследования угнанное транспортное средство было остановлено, обвиняемых при попытке скрыться задержали полицейские.

В ходе допросов подследственные дали признательные показания. Обвиняемый в угоне также возместил имущественный ущерб.

На период следствия в отношении несовершеннолетних, которые совершили угоны будучи осужденными к условному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.