Архангельские подростки спьяну угнали автомобиль "просто покататься"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в ночь на 17 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору с 13-летним знакомым, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, совершили угон автомобиля, припаркованного на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, владелец которого оставил двери открытыми. Несовершеннолетние катались на угнанном автомобиле по улицам округа Варавино-Фактория, передавая управление друг другу, совершили наезд на припаркованный автомобиль, после чего оставили транспортное средство в Ленинградском переулке и скрылись с места преступления.

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.