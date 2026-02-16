В Каргополе калмык весело торговал контрафактной одеждой

Прокуратурой Каргопольского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу жителя Республики Калмыкия, обвиняемого по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).

В ходе расследования установлено, что индивидуальный предприниматель закупил в г. Москве партию контрафактной одежды и сопутствующих товаров. В дальнейшем он осуществлял их реализацию в магазине розничной продажи одежды, расположенном в г. Каргополе, пока его действия не были пресечены сотрудниками полиции.

Ущерб правообладателю торговой марки составил более 700 тыс. рублей, контрафактные товары изъяты сотрудниками полиции из розничной продажи.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.