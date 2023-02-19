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Семейная пара из Плесецка торговала сомнительными сигаретами престижных марок

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супружеской пары  40- летней и 38 – летнего жителей Плесецкого района, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ (покушение на незаконное предпринимательство), пп. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированых табачных изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, причинившее крупный ущерб).

Установлено, что обвиняемые в период с 24.02.2020 по 29.01.2022, незаконно приобрели у неустановленного лица немаркированные табачные изделия в особо крупном размере с целью продажи.

В дальнейшем они перевезли их, хранили у себя дома и с целью извлечения материальной выгоды продавали жителям Плесецкого района.

Сотрудниками правоохранительных органов 29.01.2022 у супругов по месту жительства изъяты табачные изделия в количестве 26 802 пачек, маркированных товарными знаками «KENT», «WINSTON», «LM», «BOND» и другие.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 6 лет.

05 апрель 09:06 | : Происшествия

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