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Дело о разбитом носе полицейского из ЗАТО Мирный передано в суд

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Установлено, что обвиняемый ночью 06.05.2022, являясь задержанным сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, вызванного употреблением алкоголя, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении своих должностных обязанностей, в присутствии посторонних лиц оскорбил его, после чего нанес ему удар головой в область носа, причинив своими действиями сотруднику полиции легкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

05 август 08:42 | : Происшествия

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