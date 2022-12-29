Прокуратура прикрыла деятельность ИП в Вельском районе

По иску заместителя прокурора Архангельской области Арбитражный суд региона вынес решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя из Вельского района в связи с грубым нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Установлено, что предприниматель с целью розничной торговли одеждой и извлечения прибыли в неустановленном месте г. Москвы дважды в течение 2021 года приобрел продукцию, маркированную чужим товарным знаком, чем причинил его правообладателю ущерб в размере 456 тыс. рублей. За содеянное виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб.

Учитывая, что действиями предпринимателя существенно нарушались права правообладателя на распоряжение исключительными правами, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных прокуратурой области исковых требований.

Решение суда не вступило в законную силу.