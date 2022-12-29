Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура прикрыла деятельность ИП в Вельском районе

По иску заместителя прокурора Архангельской области Арбитражный суд региона вынес решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя из Вельского района в связи с грубым нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Установлено, что предприниматель с целью розничной торговли одеждой и извлечения прибыли в неустановленном месте г. Москвы дважды в течение 2021 года приобрел продукцию, маркированную чужим товарным знаком, чем причинил его правообладателю ущерб в размере 456 тыс. рублей. За содеянное виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб. 

Учитывая, что действиями предпринимателя существенно нарушались права правообладателя на распоряжение исключительными правами, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных прокуратурой области исковых требований.

Решение суда не вступило в законную силу.

30 январь 16:38 | : Скандалы

Главные новости


В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельские дети не дождутся своих "диснейлэндов". Взгляд депутата

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (315)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20