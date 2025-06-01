В Каргополе ИП-шник нанес ущерб лесному фонду РФ в 2.4 млн рублей

Прокуратурой Каргопольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере лесозаготовки, в период с февраля по май 2023 года ввел в заблуждение своего работника относительно границ выделенной делянки и указал ему осуществить валку с помощью лесозаготовительной техники более 400 деревьев различных пород, в результате чего лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия на лесозаготовительную технику стоимостью 15 млн рублей наложен арест.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, мер к возмещению вреда не принял.

Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.