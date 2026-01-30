Неблагодарная родственница из Каргополя опутала бабушку микрокредитами

Прокуратурой Каргопольского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования установлено, что уроженка Каргопольского района, имея доступ к паспорту пожилой родственницы своего супруга с октября 2024 года по март 2025 года оформила через сеть «Интернет» на ее имя шесть займов в различных микрокредитных организациях на общую сумму более 100 тыс. рублей, указав свои расчетные счета. Однако погашать обязательства не собиралась.

Обвиняемая вину в совершении преступлений признала в полном объеме. Санкции указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.scholink.org

24 март 09:01 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20