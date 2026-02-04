На Онежском ЛДК участились несчастные случаи

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе расследует два тяжелых несчастных случая, произошедших с работниками АО «Онежский ЛДК».

В филиале предприятия по лесным ресурсам машинист экскаватора получил сильные ожоги лица и шеи в результате взрыва газового баллона в бытовом вагончике. Второй инцидент произошел на участке подготовки пиломатериалов — транспортировщик при работе с крюком тяжело травмировал ногу острой гранью бруса.

Обстоятельства и причины происшествий подлежат расследованию комиссиями под руководством государственного инспектора труда. Гострудинспекцией в отношении работодателя проводится внеплановая выездная проверка.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Для установления обстоятельств и причин случившегося работодатель формирует комиссии по расследованию несчастных случаев с участием представителя Гострудинспекции. Государственный инспектор труда выехал на места происшествий для сбора необходимых материалов для их оценки в установленном порядке. Происшествие нескольких тяжёлых несчастных случаев на производстве может повлечь повышение категории риска деятельности работодателя».