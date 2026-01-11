Вверх
Угорели от любви? Трудовая инспекция расследует гибель двух человек в архангельской бане

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО получила извещение о смертельном несчастном случае с работником индивидуального предпринимателя Казаринова В.В., произошедшем 13 января 2026 г. на территории Бани № 11 АО «Городские бани» в городе Архангельске.

По информации работодателя, вечером 13 января в помещении котельной на территории  Бани № 11 были обнаружены тела кочегара и женщины, не являющейся работницей индивидуального предпринимателя.

Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда. Гострудинспекцией в отношении работодателя будет проведена внеплановая выездная проверка.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Для установления обстоятельств и причин случившегося работодатель формирует комиссию по расследованию несчастного случая с участием представителя Гострудинспекции. Государственным инспектором труда будут собраны необходимые материалы для их оценки в установленном порядке».

