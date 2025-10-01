Сотрудник УЛК тяжело пострадал на работе

В Гострудинспекцию в Архангельской области и НАО поступило извещение о несчастном случае 15 ноября с работником Устьянского лесопромышленного комплекса — обособленного подразделения ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания».

По информации, работодателя 39- летний оператор упал с высоты обслуживающей площадки рубительной машины на которой проводится сортировка сухих пиломатериалов. В результате падения работник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время Гострудинспекцией организована внеплановая выездная проверка по факту произошедшего.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Государственный инспектор труда направлен на место происшествия для проведения осмотра и анализа произошедшего. Инспектором будут собраны необходимые материалы для их оценки в установленном порядке».