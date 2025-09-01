Плотник с Онежского ЛДК получил тяжелую травму

В Гострудинспекцию в Архангельской области и НАО поступило извещение о несчастном случае с работником АО «Онежский ЛДК».

Во время ремонта дорожного полотна на территории предприятия произошел несчастный случай, в результате которого работник получил тяжелые травмы.

По предварительной информации, инцидент произошел днем 14 октября. Бригада плотников выполняла работы по ремонту дорожного полотна с использованием автокрана. При подъеме железобетонной плиты произошел обрыв монтажной петли и освободившийся строп с крюком отскочил в голову рабочему.

Для установления обстоятельств и причин случившегося в организации сформирована комиссия по расследованию несчастного случая.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Государственный инспектор труда выехал на место происшествия для проведения осмотра и анализа произошедшего, собираются материалы для их оценки в установленном порядке».