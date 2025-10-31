Старый год уходит из Поморья с несчастными случаями

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО получила извещения о несчастных случаях, произошедших 26 и 28 декабря: на деревообрабатывающем предприятии в г. Новодвинске и на борту судна в порту Архангельска.

По информации работодателя, утром 26 декабря в АО «Архангельский фанерный завод» при очистке клеевых вальцов от обломков шпона и остатков клея тяжело пострадал 48-летний сборщик. В результате происшествия работник получил травмы грудной клетки, внутренних органов и левой руки.

Утром 28 декабря 60-летний боцман сухогруза «Мыс Манорский» ООО «Арктик-Транс» сорвался с наклонной шлюпочной рамы и упал на палубу с 5-метровой высоты. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«По фактам происшествий на борту судна и на деревообрабатывающем предприятии Гострудинспекцией будут проведены внеплановые выездные проверки. Государственные инспекторы труда направлены в комиссии по расследованию несчастного случая. Инспекторами будут собраны необходимые материалы для их оценки в установленном порядке».