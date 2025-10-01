"Рико" своими ДТП достала даже трудовую инспекцию

В Гострудинспекцию в Архангельской области и НАО поступило извещение о несчастном случае, произошедшем 16 ноября текущего года с работниками ООО «Транспортная компания «Рико».

Дорожно-транспортное происшествие с двумя автобусами произошло около двух часов ночи. При заезде на территорию предприятия водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с другим автобусом. В результате инцидента водитель и кондуктор получили различные травмы.

Для установления обстоятельств и причин случившегося будет проведена работа комиссии по расследованию несчастного случая.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Для установления обстоятельств и причин случившегося в организации формируется комиссия по расследованию несчастного случая. По результатам расследования происшествия, комиссия должна дать оценку инциденту и предложить мероприятии по недопущению аналогичных несчастных случаев».