В Лешукони товарищ обокрал товарища

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал местного жителя виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Установлено, что осужденный 27.01.2026, находясь в гостях у своего знакомого и распивая с ним спиртные напитки, похитил банковскую карту хозяина дома, а затем на протяжении трех дней расплачивался ей в продовольственных магазинах села Лешуконское, осуществив 13 оплат товаров, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму свыше 7 тыс. рублей.

Осужденный вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, возместил причиненный материальный ущерб.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.