В Архангельске пенсионер обчистил банковскую карту подростка

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Установлено, что обвиняемый 24.03.2023, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашел на улице утерянную несовершеннолетним банковскую карту, и будучи осведомленным о возможности оплаты в торговых организациях бесконтактным способом на сумму до 1000 рублей без введения пин-кода, совершил семь покупок в различных торговых точках на общую сумму свыше 3 000 рублей.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, возместил несовершеннолетнему причиненный преступлением ущерб.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.