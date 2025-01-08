Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский чиновник Паникар получил условный срок за голодных спортсменов

Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» Вячеслава Паникара виновным
 по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, с 2015 по 2018 годы с использованием своего служебного положения, путем присвоения похитил денежные средства бюджета Архангельской области, выделенные возглавляемому им учреждению на обеспечение питанием спортсменов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, на общую сумму более 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Осужденный вину признал полностью, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

05 март 15:50 | : Скандалы

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20