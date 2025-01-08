Архангельский чиновник Паникар получил условный срок за голодных спортсменов

Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» Вячеслава Паникара виновным

по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, с 2015 по 2018 годы с использованием своего служебного положения, путем присвоения похитил денежные средства бюджета Архангельской области, выделенные возглавляемому им учреждению на обеспечение питанием спортсменов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, на общую сумму более 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Осужденный вину признал полностью, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.