Жительница Мирного погуляла с чужой банковской картой на два года зоны

Мирнинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 42-летнюю местную жительницу виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковской карты знакомой).

Судом установлено, что виновная в конце декабря 2024 года, находясь в гостях у своих знакомых и распивая спиртные напитки, похитила банковскую карту хозяйки дома, а затем на протяжении двух дней расплачивалась ею в продовольственных магазинах г. Мирный, осуществив 22 оплаты товаров.

Подсудимая ранее уже была осуждена за аналогичное деяние.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимая признала.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.