Директор МУП "Чистая вода" из Коноши увеличил себе зарплату в 7 раз

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 50– летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный, являясь директором одного из муниципальных предприятий Коношского района, с марта по ноябрь 2024 г., используя свое служебное положение, незаконно без согласования с учредителем предприятия в лице администрации муниципального образования «Коношское», издал и подписал приказ об увеличении себе должностного оклада более чем в семь раз. Таким образом, бухгалтерией предприятия ему ежемесячно выплачивалась заработная плата в необоснованно увеличенном размере.

Своими действиями руководитель причинил муниципальному предприятию материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Вину в судебном заседании осужденный признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, которое заменено на принудительные работы сроком 2 года с удержанием 10% в доход государства.