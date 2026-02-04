Архангелогородец устроил ночную резню шумным посетителям кафе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2026 года в помещении кафе на улице Гагарина в городе Архангельске подозреваемый, используя малозначительный повод, обусловленный шумом в ночное время, причинил ножевые ранения двум ранее незнакомым мужчинам. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшие остались живы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Благодаря камерам системы «Безопасный город» установлено заподозренное лицо. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство по горячим следам. В ходе допроса фигурант пояснил следователю, что пришел в кафе с ножом, так как посетители заведения в ночное время мешали его семье отдыхать по месту жительства.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.