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В Северодвинске совершена попытка группового убийства

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех и более лиц из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 7 сентября 2024 года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения недалеко от дома № 16 по улице Советских космонавтов в г. Северодвинске, имея умысел на убийство находящихся в вышеуказанном месте ранее незнакомых ему лиц, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, вооружился стеклянными бутылками, которыми нанес множественные удары в жизненно важные части тела находившимся там трем мужчинам, причинив последним резаные и ушибленые раны различной степени тяжести. Противоправные действия нападавшего были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции. Благодаря вмешательству сотрудников полиции и своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшие мужчины остались живы. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по                         г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

09 сентябрь 12:48 | : Происшествия

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