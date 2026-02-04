Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме задержан несостоявшийся убийца

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 21 февраля 2026 года ночью на улице Ленина в городе Няндоме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений нанес удары ножом в область головы и груди 35-летнему местному жителю. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении  задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным  следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 

24 февраль 09:03 | : Происшествия

Главные новости


Глаза в глаза с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пимыч. Еще раз об архангельском трамвае

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (286)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20