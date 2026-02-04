В Няндоме задержан несостоявшийся убийца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 21 февраля 2026 года ночью на улице Ленина в городе Няндоме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений нанес удары ножом в область головы и груди 35-летнему местному жителю. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.