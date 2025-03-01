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Житель Поморья с ментальными особенностями пытался разделаться с родителями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием установлено, что 25 марта 2025 года вечером по месту жительства в одном из сел Устьянского района подозреваемый при помощи ножа и подручных предметов причинил телесные повреждения своим родителям.  Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшие остались живы. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. В отношении задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СКР. 

26 март 12:24 | : Происшествия

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