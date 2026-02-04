Жительница Северодвинска превратила жизнь 6-летнего сынишки в кошмар

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летней жительницы города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего).

По версии следствия, с января по октябрь 2025 года Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, оскорбляла, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении 6-летнего сына, в том числе причинила ему телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие средней тяжести вред здоровью.

О произошедшем стало известно после того, как бдительные соседи вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции, так как ребенок был закрыт в холодное время года на балконе без верхней одежды. Затем мальчик рассказал об обстоятельствах получения обнаруженных у него телесных повреждений.

В настоящее время малолетний проживает вместе с отцом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

