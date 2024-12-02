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Жительница Плесецкого округа отказалась от своей непослушной дочери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, с сентября 2023 года по июнь 2024 года по месту жительства в Плесецком районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы,  систематически наносила побои 14-летней дочери и оскорбляла ее. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что сама обратилась к сотрудникам полиции, чтобы у нее забрали дочь, так как последняя перестала ее слушаться. В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает в социально-реабилитационном центре. 

(фото с https://spb.mk.ru)

17 декабрь 15:48 | : Происшествия

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