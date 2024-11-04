Архангельская мать воспитывала сына кнутом без пряника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 53-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с июня 2023 года по май 2024 года по месту жительства в областном центре обвиняемая, выражая своё недовольство поведением, используя малозначительные поводы, оскорбляла, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении 10-летнего сына.

О произошедшем стало известно после того, как учитель в школе у мальчика увидел синяки на лице, происхождение которых он объяснил противоправными действиями. Администрация образовательного учреждения обратилась в органы полиции. В настоящее время ребенок проживает с отцом и бабушкой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.