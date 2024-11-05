Плесецкая девочка сбежала к отцу от злобной мамаши

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 27-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, с ноября 2023 года по август 2024 года по месту жительства в Плесецком районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 8-летней дочери и оскорбляла ее.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

В настоящее время девочка проживает с отцом, которому позвонила и рассказала, что ее бьет мама. Мужчина отвез ребенка в медицинское учреждение, в котором зафиксировали побои, после чего сообщили о произошедшем в органы полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.